Vom Schaf bis zur Wolle

Einen „Handarbeitstag mit kleinem Schaftag“ veranstaltet das Bauernhausmuseum Wolfegg am Pfingstmontag, 21. Mai, von 10 bis 18 Uhr. Der Tag ist zugleich „Deutscher Mühlentag“ und so erwarte die Museumsbesucher drei Themen- und Programmbereiche „Schaf“, „Mühle“ und traditionelle Handarbeitskunst, teilt das Museum mit.

Geboten sein wird auf dem Museumsgelände Programm von Schauhüten über das Schafscheren bis zur Verarbeitung der Wolle und den Verkauf von Schafprodukten. In den Stuben der Häuser lebt alte Handwerkskunst wie Klöppeln, Spinnen oder Sticken auf. Anlässlich des „Deutschen Mühlentages“ ist die über 600 Jahre alte Schachenmühle beim Museum geöffnet.

Um 11 und 15 Uhr wird eine Hüte-Vorführung mit dem Hüteteam von Jan-René Hartmann gezeigt: Gemeinsam mit seinen Bordercollies zeigt er, wie er und die Hunde zusammenarbeiten, um die Schafe sicher zu geleiten. Zudem werden die Museumsschafe von ihrer „Winterwolle“ befreit.

In den Stuben der historischen Gebäude auf dem Museumsgelände werden alte Handarbeitskünste vorgeführt: es wird gestrickt, gestopft, gestickt und mit dem Spinnrad gesponnen. Aussteller bieten zudem verschiedene Schafprodukte an, von Woll- und Filzprodukten bis hin zu Lammfleisch oder Seifen aus Schafsmilch. Anlässlich des „Mühlentags“ betreiben die Vorallgäuer Oldtimer Veteranen aus Wolfegg auf dem Platz vor dem Stadel Hauerz mehrere historische Schrotmühlen, wie sie einst auf jedem Hof in Betrieb waren. Die benachbarte Schachenmühle Rauch ist nur an diesem einen Tag im Jahr für Besucher zugänglich. Die Mühle an der Wolfegger Ach findet bereits im 13. Jahrhundert Erwähnung und wurde erst 1957 stillgelegt. Der älteste Walzenstuhl der Schachenmühle stammt aus dem Jahr 1873 – damals eine gefeierte technische Innovation. Die letzten technischen Veränderungen wurden im Jahr 1937 vorgenommen, als das Wasserrad durch eine Turbine ersetzt wurde. Der Besitzer der Schachenmühle steht für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt in die Mühle ist frei.

Für Kinder gibt es verschiedenen Mitmachaktionen zum selbst aktiv werden. Außerdem gibt es Märchenerzählungen und Figurentheater für Kinder. Die Landfrauen und verschiedene Vereine bewirten die Besucher mit Grillwurst, Dinnede, Gulasch und hausgemachten Kuchen. Auch die neue Sonderausstellung im Hof Reisch „Gastarbeiter in Oberschwaben“ ist zu besichtigen.

Pfingstferienprogramm für Kinder

Das Bauernhausmuseum in Wolfegg bietet ein Pfingstferienprogramm für Kinder an. Gemeinsam mit den Museumspädagogen treffen sie beim „Wildtiertag “ am Dienstag, 22. Mai, auf heimische „wilde Tiere“. Zu Gast sind die Förster des Forstamts des Landkreises Ravensburg mit verschiedenen Mitmachstationen.

Außerdem: Hasenohren backen, Holztiere bemalen, Ameisenausstellung, Honig schleudern, Jagdhundevorführung: 14 und 15.30 Uhr. Beim „Knechte- und Mägdlestag“ am Donnerstag, 24. Mai, werden beispielsweise Stiefelknechte gebaut oder „Brennts Mus“ gekocht. Um 14 Uhr gibt es ein Puppentheater, um 12.30 Uhr die Führung „Tiere auf dem Bauernhof“.

Am Dienstag, 29. Mai, steht mit verschiedenen Mitmachaktionen die neue Sonderausstellung „Zwischen zwei Welten – Gastarbeiter auf dem Land“ im Fokus. Zum Programm gehört an diesem Tag auch Teppich weben und das Begleri-Spiel kennen zu lernen. Wie immer wird an allen Tagen des Ferienprogramms gebastelt, getüftelt und gebaut. Die Tage gehen jeweils von 11 bis 17 Uhr und finden bei jeder Witterung statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.