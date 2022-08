Volkstanz-Crashkurs und altes Handwerk

Alte Handwerkstraditionen, handgemachte Musik, schwungvolle Tänze und unterhaltsames Figurentheater erwarten die Besucherinnen und Besucher beim großen Museumsfest am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, im Bauernhausmuseum Wolfegg. Am Sonntag findet außerdem erstmalig der Volksmusiktag Baden-Württemberg mit dem Landesmusikrat in Wolfegg statt.

Bereits am Samstag startet um 10 Uhr das Museumsfest, bei dem mehr als 30 Handwerker und Handwerkerinnen ihr Können zeigen. Mit dabei sind Vorführungen zu historischem Buchdruck, zum Schmieden, Dengeln, Maskenschnitzen. Auch werden Naturpigmente und Farben präsentiert und vorgeführt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Es spielen die „Finkelbuamn“, und in der Stube Füssinger gibt´s Lieder und Weisen mit der Meckenbeurer Stubenmusik. Auch gibt es Puppentheater, am Samstag führt das Toldrian-Theater „Hanswurst als Zauberlehrling“ auf.

Musikalisch geht es am Samstagabend mit dem „Danzbodaglüa“ rund. Ab 19 Uhr wird „Die Spundlochmusig“ und die „Schwäbische Franzosenmusik“ in der Zehntscheuer Gessenried den Tanzboden zum Glühen bringen. Zuvor können beim kostenlosen Volkstanz-Crashkurs letzte Kniffe und Schritte für einen vergnügten Tanz gelernt werden.

Am Sonntag wird das Programm des traditionellen Museumsfestes erstmalig um den „Volksmusiktag Baden-Württemberg“ bereichert. Nachdem um 10.30 Uhr die Wolfegger Blasmusikgruppen (Musikverein Wolfegg, Musikverein Molpertshaus und Musikverein Alttan) feierlich eingezogen sind, wird ab 11 Uhr das gesamte Gelände des Bauernhaus-Museum musikalisch in Beschlag genommen: Sackpfeife, Hackbrett, Harmonika, Geige und Tuba von mehr als 20 verschiedenen Musikgruppen erklingen aus allen Ecken, Winkeln und Stuben.

In den Häusern und Stuben des Mzseums wird der Bau von Alphörnern, Harfen und Geigen gezeigt, aber auch von Sterischen Harmonikas sowie der persischen Cedar.

Unter fachkundiger Leitung finden eine Kinder-Singstunde und ein Kinder-Tanzkurs statt.

Am Sonntag ist außerdem das Figurentheater „Kauter und Sauter“ mit dem Märchen „Tischlein deck Dich“ zu Gast. Bei den Mitmachaktionen für Kinder geht es rund um die Musik, es können Klangbäume und Schellenbänder gebaut, Rasseln und Holzblocktrommeln sowie Pfeifen gebastelt werden.