Vier Verletzte bei Unfall in Wolfegg

Vier leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz nach 17 Uhr auf der L 324 Höhe Unterhalden bei Wolfegg ereignet hat.

Ein 28-jähriger Ford-Fahrer war von Moser kommend in Richtung Grund unterwegs und wollte in Unterhalten nach links in eine Einfahrt abbiegen. Ein 31 Jahre alter VW-Fahrer hielt ordnungsgemäß hinter dem Ford an. Der ihm nachfolgende 37-jährige Fahrer eines VW Transporter erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät, fuhr auf den VW Golf auf und schob diesen auf den Ford.

Der Unfallverursacher, der Fahrer des Ford sowie zwei Beifahrer im VW Golf wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht. Die Fahrzeuge wurden vom Abschleppdienst aufgeladen. Die Freiwillige Feuerwehr Vogt war mit drei Fahrzeugen vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße gesperrt.