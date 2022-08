Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 6.30 und 8 Uhr versucht, sich Zutritt zu den Räumen einer Praxis in der Alttanner Straße in Wolfegg zu verschaffen.

Der Täter versuchte laut Polizei wohl, ein zu dem Zeitpunkt gekipptes Fenster aufzuhebeln, ließ dann aber von seinem Vorhaben ab. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen des Einbruchsversuchs, Hinweise werden unter Telefon 07529/971560 erbeten.