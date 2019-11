Verkehrsunfall mit Verletzten

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls gewesen, der sich am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf der Rötenbacher Straße ereignete. Der 79-jährige Lenker eines Mercedes-Benz C-Klasse fuhr vom Parkplatz einer Gaststätte auf die die Rötenbacher Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des 32-jährigen Lenkers eines Klein-Lkws, der auf der Rötenbacher Straße aus Richtung Ortsmitte in Richtung Rötenbach fuhr. Der 79-jährige Lenker des Mercedes-Benz und seine 76-jährige Beifahrerin wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr zum Thema Schlier Förster findet Tresor