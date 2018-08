Etwa 6000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.15 Uhr an der Einmündung L 317/Mühlenweg entstanden. Eine 56-Jährige bog laut Polizei mit einem Renault vom Mühlenweg in die Landesstraße ein, missachtete dabei die Vorfahrt eines herannahenden 54-Jährigen und prallte gegen dessen VW-Caddy.