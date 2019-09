Vereine können gemeinsam die alte Schule in Rötenbach retten

Von Schwäbische Zeitung

Ein Einparkversuch in einem Parkhaus in Ulm hatte am Samstagnachmittag für 32-jährigen Passanten schmerzhafte Folgen. Er wurde bei der Aktion schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Doch der Reihe nach.

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, hatte eine junge Frau vergeblich versucht, in einem Parkhaus in Ulm einzuparken. Die Parklücke war für sie einfach zu eng und sie traute sich nicht zu, in die Lücke einzufahren. Daher bat sie laut den Beamten ihren 34 Jahre alten Partner, der bis dahin nur Beifahrer war, den ...