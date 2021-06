Verein ruft zur Aktion „Musik im Wald“ auf

Von Deutsche Presse-Agentur

In Baden-Württemberg sollen künftig regelmäßig die Corona-Impfquoten in den Stadt- und Landkreisen veröffentlicht werden.

«Auf Grundlage dieser Zahlen wollen wir die Impfstoff-Lieferungen in unsere Zentren nachjustieren und größere Unwuchten möglichst verhindern», teilte der Amtschef im Gesundheitsministerium, Uwe Lahl, am Dienstag in Stuttgart mit.

In neuen Daten sind auch Angaben von Arztpraxen enthalten Das Land hatte bereits Anfang Mai erstmals Impfquoten auf Kreisebene veröffentlicht.