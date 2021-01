Unfall in Molpertshaus: Polizei ermittelt gegen unbekannte Autofahrerin

Auf der Suche nach einer bislang unbekannten Autofahrerin ist die Polizei nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 16.45 Uhr in der Eintürner Straße in Molpertshaus ereignet hat. Laut Polizeibericht hielt in einer Fahrbahnverengung der 53-jährige Fahrer eines Lastwagen an, um ein entgegenkommendes Fahrzeug durchfahren zu lassen. Die Fahrerin des silbernen Kleinwagens streifte im Vorbeifahren den Lastwagen und setzte ihre Fahrt in Richtung Mennisweiler fort. Da an dem silbernen Kleinwagen der Außenspiegel abgerissen wurde und an der Unfallstelle zurückblieb, geht die Polizei beim Fahrzeug der Unfallverursacherin von einem silbernen VW, älteres Baujahr, aus. Eine Zeugin erkannte am Steuer eine jüngere Frau mit blonden Haaren. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 07564 / 2013 entgegen.