Aus einem Stall in Neutann bei Wolfegg hat ein bislang Unbekannter am vergangenen Wochenende fünf Hühner und einen Hahn der Rasse Araucana entwendet. Angaben des Besitzers zufolge waren in den vergangenen Monaten auch immer wieder Eier abhandengekommen. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter der Telefonnummer 07529 / 97156-0 um Hinweise.