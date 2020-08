Unbekannter klaut Geld in Umkleide des FV Molpertshaus

Während eines Fußballspiels in Molpertshaus hat ein Unbekannter am Freitag zwischen 17.45 und 19.20 Uhr die Umkleidekabine in der alten Schule durchsucht und aus den Sporttaschen der Spieler insgesamt 230 Euro Bargeld gestohlen. Sonstige Wertegenstände interessierten den Dieb nicht, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 0751 / 8036666.