Unbekannte beschmieren Bushaltestellen in Wolfegg

Nach Polizeiangaben ist am Dienstag festgestellt worden, dass Unbekannte in der zurückliegenden Zeit die beiden Bushaltestellen „Grund“ an der Landesstraße 317 mit linksgerichteten Parolen und Symbolen sowie einer polizeifeindlichen Abkürzung beschmiert haben.

Ein Schriftzug legt nahe, dass die Urheber aus dem Umfeld des nahegelegenen Aktionscamps der Klimaaktivisten im Altdorfer Wald kommen dürften, heißt es im Polizeibericht. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.