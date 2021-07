Bislang unbekannte Täter haben in jüngster Zeit den Busfahrplan in der Bushaltestelle „Vogt Abzw. Grund Wald“ in Wolfegg beklebt. Weil sich der Aufkleber laut Polizeibericht mit einer linksgerichteten Parole nicht ohne Weiteres entfernen lässt, entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Vogt unter der Telefonnummer 07529/971560 entgegen.