Umgefahrener Leitpfosten führt zu betrunkenem Fahrer

Alkohol ist die Ursache für die unsichere Fahrweise eines 59-Jährigen am Montag gegen 9.15 Uhr in Wolfegg gewesen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, weil der Fahrer eines Renault in einer Kurve einen Leitpfosten umgefahren hatte. Die Beamten konnten den Mann zuhause antreffen und stellten bei ihm Alkoholeinfluss fest, so der Polizeibericht.

Ein Test ergab knapp drei Promille. Daraufhin veranlassten die Beamten bei dem 59-Jährigen im Krankenhaus eine Blutentnahme. Da der Mann keinen Führerschein besitzt, erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft.