Turbulenter Dreiakter im Adlersaal

Für beste Unterhaltung haben die Theaterspieler vom Musikverein Molpertshaus bei der Premiere am zweiten Weihnachtsfeiertag im Adlersaal gesorgt mit der Aufführung des Lustspiels „Adel, Tadel und Verdruss“. Die Akteure sparten nicht mit deftigem Humor und Bezügen zum dörflichen Geschehen, heißt es in dem Pressetext über die Aufführung.

Bei dem Stück werden Bäuerin Sonja (Monika Kling) und ihr Ehemann Michael (Christian Neyer) von erheblichen Geldsorgen geplagt, da die kleine Landwirtschaft längst keine Gewinne mehr abwirft. Verdruss bereitet ihnen auch Michaels Bruder Fridolin, gespielt von Daniel Denzler. Dieser betreibt zwar eine größere und einträgliche Landwirtschaft, ist aber arbeitsfaul und besitzt keinerlei Manieren. Zudem verschmäht er sämtliche Liebesbekundungen der schwerhörigen und etwas naiven Postbotin Lisa (Petra Gnannt), was aber nur dazu führt, dass diese ihn noch mehr bewundert. Auch Michaels und Fridolins Schwester Rosa (Brigitte Kolodziej) ist machtlos. Fridolins Faulheit versucht sie vergeblich mit dem beherzten Einsatz eines Teppichklopfers auf den Leib zu rücken. Der desaströsen finanziellen Lage hofft Sonja durch die Bewirtung eines Feriengastes zu begegnen. Der reiche und adlige Freiherr Dietrich von Dietrichshausen, gespielt von Dominik Lander, gab sein Theaterdebüt, mit seiner poetischen Ader weckt bei Sonja mütterliche Gefühle. Doch Opa Paul (Franz Miller) treibt mit dem jungen Adligen manchen Schabernack, da er sein Zimmer für den Gast räumen musste. Auch Michael unterstützt seinen Vater hierbei, sieht er doch mit wachsender Eifersucht, dass der Freiherr Interesse an Sonja zeigt. Zum Opfer der Eskapaden von Paul und Michael wird auch Brunhilde von Dietrichshausen (Gertrud Botzenhardt), die Mutter von Dietrich. Zusammen mit ihrem Sohn wird sie in den Schweinestall gesperrt und verliert dort einen wertvollen Edelstein. Das Chaos auf dem Hof ist schließlich perfekt und löst sich nur langsam auf.

Deftiger Humor

Die Akteure gingen in ihren trefflich besetzten Rollen sichtbar auf, mit deftigem Humor begeisterte die Spielgruppe das Publikum. Lachsalven ernteten die Teppichklopfer-Einsätze von (Brigitte Kolodziej) oder ein beherzter Schluck aus einer Blumenvase von Daniel Denzler. Auch mit Wortwitz wurde nicht gespart, etwa bei den von Dominik Lander vorgetragenen Gedichten oder bei der schwerhörigen und liebestollen Postbotin Lisa, die beim Thema Briefgeheimnis und Privateigentum nicht alles richtig verstanden hat.

Doch Dank Opa Paul, schlitzohrig und gewieft, kommt die Blaublütige Brunhilde von ihrem hohen Ross herunter. Auch Dietrich gewinnt durchs einen kurzen, aber intensiven Aufenthalt auf dem Land Selbstbewusstsein. Und ein unerwartetes Erbe löst letztendlich die finanziellen Probleme der Familie. Das Publikum zeigte sich bei der Premiere im Adlersaal Molpertshaus sichtlich amüsiert und sparte nicht mit Szenen- und Schlussapplaus.

Als Souffleur diente Heiko Thoma, verantwortlich für die Technik ist Elmar Lerch. Die Gesamtleitung hatten Christian Neyer und Monika Thoma inne.