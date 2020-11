Stahlarbeiten in schwindelerregender Höhe

Momentan werden die Strommasten der 65 Kilometer langen Leitung zwischen Niederwangen und Dellmensingen von der Amprion GmbH in Zusammenarbeit mit der TransnetBW GmbH verstärkt. Die Maststahlverstärkungen sind nötig, um weiterhin die Standfestigkeit bei Wind und Wetter zu gewährleisten. Dabei arbeiten die Monteure sicher angeseilt auf den circa 65 Meter hohen Masten. Pro Mast dauert das etwa ein bis zwei Tage, wobei nicht jeder Masten verstärkt werden muss. Nach Auskunft der Firma Amprion werden die Arbeiten fortgeführt so lange die Witterung es zulässt, und man kann den Männern, wie hier auf dem Foto in Grünenberg in der Gemeinde Wolfegg, bei der Arbeit in schwindelnder Höhe zusehen. Foto: Bettina Musch