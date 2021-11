SPD im Kreis blickt mit Zuversicht auf die Ampel

Die SPD im Landkreis Ravensburg blickt zuversichtlich auf die Ampel-Koalitionsverhandlungen in Berlin. Das geht aus einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten hervor. Mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen sagte Biberachs langjähriger SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster beim politischen Martini im Gasthaus Post in Wolfegg: „Das schafft Vertrauen für die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren.“ Vor allem ist auch die Freude über die neue Abgeordnete aus Heike Engelhardt aus Ravensburg groß, die sich in Wolfegg auch zur Krankenhausdebatte äußerte.

Nach Rudolf Binig und Matthias Weisheit gibt es nach einer langen Pause jetzt wieder eine SPD-Abgeordnete aus dem Wahlkreis Ravensburg. Ihre ersten Eindrücke als Parlamentarierin schilderte die frischgebackene Abgeordnete Heike Engelhardt den 40 anwesenden Genossinnen und Genossen. Neben der konstituierenden Sitzung empfand sie laut Pressemitteilung den Moment besonders bewegend, als im Bundestag die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanovskaya begrüßt wurde. Auf die aktuelle politische Lage in der Region und besonders der Diskussion um Krankenhausstandorte angesprochen, machte sie klar: „Die Krankenhäuser gehören als Teil der Daseinsvorsorge in die öffentliche Hand. Wir brauchen im Kreis eine Versorgungsstruktur, die flächendeckend Akut- und Notfallbehandlung garantiert.“

Zuvor hatte der Juso-Kreisvorsitzende Antonio Hertlein die Perspektive junger Menschen eingenommen. Es sei notwendig, dass die kommende Bundesregierung unter anderem eine Ausbildungsplatzgarantie und ein Mietmoratorium durchsetze. Dies schaffe insbesondere für junge Menschen bessere Perspektiven und sei in einer Bundesregierung unter der Führung der SPD und ohne Beteiligung von CDU/CSU möglich.