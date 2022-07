Sommer, Sonne, Ferienprogramm

Ein abwechslungsreiches Ferienprogramm will das Bauernhaus-Museum Allgäu Oberschwaben in Wolfegg bieten. Samstags in den Sommerferien findet können Familien zum halben Preis das Freilichtmuseum besuchen, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Dazu findet jeweils um 14 Uhr ein kostenloses Mitmach-Programm speziell für Kinder statt. Die Programme wechseln von Samstag zu Samstag. Die genauen Programme unter bauernhausmuseum-wolfegg.de, Eine Anmeldung ist erforderlich.

Immer dienstags und donnerstags veranstaltet das Bauernhaus-Museum ein Mitmach-Programm mit vielen Stationen für die ganze Familie. Auf die Kinder warten die Museumshäuser, die Museumstiere und nicht zuletzt viele Menschen. Handwerker und Museumsvermittler zeigen Wissen und Techniken aus der Zeit, als die Großeltern noch Kinder waren: Auf dem Schneidesel werden Holzschindeln geschnitzt, die Getreideernte steht an, es gibt Versucherle vom Holzherd, und, und, und. Ein kleiner Kostenbeitrag für Verbrauchsmaterial zuzüglich zum Eintritt ist direkt vor Ort zu entrichten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wer kennt noch den Brauch der Kräuterweihe oder des „Weihbüschele“-Bindens? Dieser alte Brauch, der zum Festtag Mariä Himmelfahrt gehört, ist schon für das 13. Jahrhundert belegt. Am 14. August will das Bauernhaus-Museum beim Erlebnistag Kräuter, Garten, Religion diesen Brauch nach eigenen Angaben wieder begehen. Unter Anleitung der Museumsfrauen können „Weihbüschele" selbst hergestellt werden, mit Tipps und Ratschläge zur Art und Anzahl der benötigten Kräuter. Auch in diesem Jahr wird es wieder die feierliche Kräuterweihe geben. Die kleinen Besucherinnen und Besucher entdecken die Welt der Kräuter und basteln anschließend ihr eigenes Herbarium. Außerdem können sie beim Senfmachen und Essigaromatisieren selbst Hand anlegen oder der Märchenerzählerin bei ihren Geschichten lauschen.

Unter der Anleitung von Ernestina Frick können am Samstag, 27. August, von 9 bis 13 Uhr Kräuterlimonaden und Kräuterweine selber hergestellt werden. Die Teilnehmenden lernen, welche natürlichen Zutaten und Materialien sich zum Ansetzen von Kräuterweinen und -limonaden eignen. Gemeinsam wird dann ein Gewürzwein nach antikem Rezept und eine Rosenlimonade zubereitet. Anmeldung erforderlich. Die Gebühr beträgt 30 Euro, zuzüglich fünf Euro Materialkosten vor Ort.

Der Volksmusiktag Baden-Württemberg kommt am 3. und 4. September 2022 nach Wolfegg. Los geht's am Samstag mit dem „Danzbodaglüa“, bevor die Musik dann am Sonntag das Museum in Beschlag nimmt: Sackpfeife, Hackbrett, Harmonika, Geige und Tuba von rund 30 verschiedenen Musikgruppen erklingen aus allen Ecken, Winkeln und Stuben des Museumsgeländes. Weitere Infos unter www.bauernhaus-museum.de.