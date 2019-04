Seit 30 Jahren gibt es die Internationalen Wolfegger Konzerte

Ende Juni 2019 wird in Wolfegg ein Doppeljubiläum festlich begangen: Gefeiert werden 30 Jahre Internationale Wolfegger Konzerte und 25 Jahre künstlerische Leitung durch den Dirigenten Manfred Honeck.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1989 eroberten sich die Internationalen Wolfegger Konzerte einen unbestrittenen Platz unter den großen Musikveranstaltungen im Südwesten, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Ein besonderer Dreiklang mache dabei ihren Erfolg aus: atmosphärisch einzigartige Konzertorte, ausgesuchte Musikprogramme und ein Fürstenhaus, das speziell zu diesem Musik-Ereignis sein Schloss öffnet. Maestro Manfred Honeck prägt zudem das musikalische Profil des Wolfegger Festivals seit nunmehr 25 Jahren und bürgt für hochkarätigen Musikgenuss. Nicht zuletzt engagiert sich Viviana Fürstin zu Waldburg-Wolfegg als Präsidentin des Freundeskreises und Gastgeberin seit 30 Jahren für den Erfolg dieses Konzertreigens.

Im Jubiläumsjahr gehen die Internationalen Wolfegger Konzerte neue Wege. Das Freitagskonzert am Freitag, 28. Juni, im Bankettsaal des Schlosses bestreiten der junge englische Dirigent Joolz Gale und sein aus 16 Musikern bestehendes Ensemble mini, das große Werke der Musikliteratur in fast kammermusikalischer Besetzung präsentiert. Auf unkonventionelle und mitreißende Art erkundet das Orchester die russische Seele mit Werken von Dmitri Schostakowitsch, Sergei Prokofjew und Sergei Rachmaninow. Diese Aufführung ist nicht nur, aber ganz besonders für junge Gäste gedacht, heißt es in dem Pressetext: Sie erhalten bis zum Alter von 25 Jahren an diesem Abend eine Ermäßigung von 50 Prozent auf allen Plätzen.

Das Konzert am Samstag, 29. Juni, im Rittersaal verspricht laut Ankündigung ein glanzvolles Fest der Sinne und Klänge zu werden. Zu diesem besonderen Anlass wurden wieder die Bamberger Symphoniker gewonnen. Sie spielen zum festlichen Auftakt des Jubiläumskonzerts Ludwig van Beethovens wohl populärstes Werk, die 5. Sinfonie. Nach der Pause geht es beschwingt und heiter mit einer Operngala weiter. Die Sopranistin Simona Saturova, die schon mehrfach in Wolfegg zu Gast war, und der Tenor Benjamin Bruns singen Arien von Mozart, Donizetti und Verdi. Das Konzert versteht Manfred Honeck als Verbeugung vor dem Publikum, das Wolfegg seit nunmehr 30 Jahren die Treue hält. Es ist zugleich ein besonderer Dank an die Mitglieder des Freundeskreises Wolfegger Konzerte und an die Fürstliche Familie.

Auch das Konzert am Sonntag, 30. Juni, in der Wolfegger Kirche St. Katharina steht ganz im Zeichen des besonderen Anlasses: Zum Auftakt erklingt das eigens zum 30. Festival-Geburtstag entstandene Werk „Corporis Mysterium – Sieben kleine Reflexionen für Orchester“ des in Tübingen geborenen Komponisten Till Alexander Körber. Manfred Honeck hat zudem eine der berühmtesten Messen der abendländischen Kirchenmusik ausgewählt, Ludwig van Beethovens „Missa Solemnis“. Diese Messe bezeichnete der Komponist in einem Brief an seinen Verleger Schott selbst als sein „größtes Werk“. Mit den Bamberger Symphonikern, dem Philharmonischen Chor München und den exzellenten Solisten Christina Landshamer (Sopran), Gerhild Romberger (Alt), Benjamin Bruns (Tenor) und Franz-Josef Selig (Bass) dürfe man sich auf eine Aufführung der Extraklasse freuen, heißt es in dem Pressebericht.

Vergünstigungen für den Nachwuchs

Dem künstlerischen Leiter Manfred Honeck ist es seit vielen Jahren ein Herzensanliegen, nicht nur junge Musiker zu fördern, sondern auch junge Konzertgäste für klassische Musik zu begeistern. Damit sich der musikalische Nachwuchs dies auch leisten kann, werden wieder Familienpreise angeboten: Konzertbesucher unter 18 Jahren (am Freitag unter 25 Jahren) und Studierende bezahlen für alle Konzerte nur den halben Preis.

Viviana Fürstin zu Waldburg-Wolfegg öffnet auch heuer Schloss Wolfegg für Konzertgäste. Karteninhaber erhalten am 29. und 30. Juni kostenlose, exklusive Führungen durch das Schloss, bei denen die Besucher einen Blick hinter die Kulissen des Festivals werfen können. Anmeldungen nimmt die Wolfegg Information gerne entgegen.