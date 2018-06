Schrundige Frauenskulpturen

Im Fürsterlichen Hofgarten „Orangerie“ in Wolfegg, Alttannerstraße 9, wird am Freitag, 22. Juni, um 19 Uhr die Ausstellung „Figurativ“ mit Arbeiten vom Jolanta Switajski-Schaefer (Skulpturen) und Günter Schaefer (Fotografie) aus Vogt eröffnet. Switajski-Schaefer arbeitet mit Holz, mit totem Holz, das sie mit harten, rohen Einschnitten zu Skulpturen bearbeitet.

In ihren Arbeiten geschieht laut Mitteilung das Gegenteil zu dem, was aus Holz als Funktionsmaterial entsteht – Balken, Decken, Tische und Türen, funktionabel, ästhetisiert, perfektionisiert. Sie gibt dem Holz, dem Stamm, zurück, was er hatte – Individualität in feinen Nuancen. Oberflächlich betrachtet scheinen sich ihre Skulpturen sehr ähnlich zu sein – fast immer sind es Frauen. Schrundig sind ihre Frauen, wie früher die Hände von Bäuerinnen, von Hopfenpflückern, von Bau- und Bergarbeitern. Das eint sie. Genauer hingeschaut aber blieben ihnen, trotz der brutalen Eingriffe der Motorsäge, Spuren einer Individualität in den Gesichtern Sie bewahrten das Minimum eines Ichs.

Der Fotograf Schaefer zerschneidet Fotos, arrangiert, collagiert Menschen in neue Formationen und überzieht sie mit zahllosen hauchdünnen Wachschichten. Das Fotografische verschwimmt, verliert all das, was Fotografie durch digitale Bearbeitung heute oft prägt – Perfektion, Glätte, Dynamik. Grußworte sprechen Bürgermeister Peter Müller und Fürstin Elisabeth zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee. Das Gitarrenduo Nofox umrahmt die Veranstaltung musikalisch.