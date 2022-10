Schlachtfest im Bauernhausmuseum

Zweimal im Jahr – traditionellerweise an Lichtmess im Februar und Martini im November – gab es früher Schlachtfeste auf den Höfen. Wer die Arbeit, aber auch das Feiern beim Schlachtfest erleben möchte, kann im Bauernhausmuseum dabei sein: Am Samstag, 5. November, ab 13 Uhr und am Sonntag, 6. November, um 11 Uhr und um 13 Uhr zeigt Landmetzger Erhard Nonnenmacher aus Bergatreute, wie auf traditionelle Weise eine Schlachtung auf einem Bauernhof abläuft.

Verborgen vor den Besuchenden schlachtet der Metzgermeister die Schweine unter Aufsicht eines Tierarztes. Anschließend kann man den weiteren Schlachtvorgang in seinen Details miterleben: Der Hausmetzger brüht die Schweine und nimmt sie aus. Dann erfolgen die Fleischbeschau und die Zerlegung des Tieres. Gleich vor Ort verarbeitet der Metzger das Fleisch zu deftigen Wurstspezialitäten wie Schwartenmagen.

Und auch das gehörte dazu: War ein Schwein getötet, ausgeblutet und abgebrüht, verdienten sich die Metzger einen Schnaps dafür. Brennmeisterin Annette Schierhorn öffnet am Sonntag von 10.30 bis 15.30 Uhr die Tore zur Museumsbrennerei und erklärt ihr Handwerk. An beiden Veranstaltungstagen werden regionale Wurstwaren angeboten.

So wie es auch früher nach einem Schlachttag üblich war, können die Museumsbesucher bei Metzelsuppe, Schlachtplatte und Musik gemeinsam feiern (Samstag 12 bis 17 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr). In der Zehntscheuer gibt es Kesselfleisch, Blut-, Leberwürste und Sauerkraut, in der Museumsküche kochen die Landfrauen die traditionelle Leberknödelsuppe. Am Sonntagnachmittag gibt es außerdem Kaffee und Kuchen. Der Eintritt in die Zehntscheuer ist frei.

Abgerundet wird die Hausschlachtung durch ein Mitmachprogramm für Kinder, unter anderem dürfen die Kinder Holzschweinchen in der Holzwerkstatt herstellen.