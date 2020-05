Saisonauftakt im Automuseum Wolfegg

Nach dem Stillstand der vergangenen Wochen startet nun auch das Automuseum Wolfegg in die neue Saison. Wie das Automuseum mitteilt, kann man nun wieder auf der Straße der Erinnerungen in die eigene Jugend abtauchen. Egal ob es die Autos, Motorräder, Alltagsgegenstände oder die Mode der letzten 50 Jahre sind – in Wolfegg kann wieder durch eine andere Zeit gewandelt werden.

Neben den rund 85 Automobilen, 50 Motorrädern sowie der größten Einradanhänger-Ausstellung der Welt erwartet die Besucher laut Mitteilung zudem eine der größten Schaufensterpuppen-Ausstellungen in Oberschwaben.

Zusätzlich wurde die Sonderausstellung für japanische Sportwagen verlängert. Die Fahrzeuge aus dem Land der aufgehenden Sonne sollten ursprünglich bis Mai im Haus bleiben. Wegen der Schließung der letzten Wochen hat das Museum dieses Ausstellungsthema noch bis Ende Juli verlängert, bevor dann Sonderausstellungen zum Thema „Simca“ und „Wankel-Motoren“ anstehen.

Freier Eintritt für Krankenschwestern, Ärzte sowie Kassiererinnen

Innerhalb der Ausstellung gelten die üblichen Hygiene-Maßnahmen. Die großzügige Fläche erlaube es jedoch, Abstand zu halten. Außerdem gilt eine Maskenpflicht, und es gibt Desinfektionsstationen. Um die Abstandsregelungen zu wahren, können Führungen zunächst nur in den Abendstunden ab 17 Uhr gebucht werden.

Krankenschwestern, Krankenhaus-Ärzte sowie Kassiererinnen aus Lebensmittelmärkten erhalten bis einschließlich August freien Eintritt ins Museum, wie der Betreiber mitteilt. Als Nachweis an der Kasse gilt ein Dienstausweis oder sonstiger Nachweis des Arbeitgebers.