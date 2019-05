Robert Schad stellt in Wolfegg aus: Vernissage am Freitag, 17. Mai

Der Steinbildhauer und gebürtige Ravensburger Robert Schad lädt anlässlich seines Skulpturenprojektes „Robert Schad – Von Ort zu Ort“ am Freitag, 17. Mai, um 19 Uhr zur Ausstellungseröffnung in die Orangerie im Fürstlichen Hofgarten in Wolfegg ein. Laut Vorschau bietet der Künstler unter dem Titel „Der Linie nach“ mit seinen Skulpturen im Außen- und Innenbereich der Orangerie einen Einblick in die Welt seines Schaffens. „Meine Skulpturen aus rostrotem massivem Vierkantstahl ziehen sich wie ein roter Faden durchs Land und bringen die unterschiedlichsten Orte in Oberschwaben in Verbindung“, so Schad. Seine Ausstellung kann bis 6. Juli besucht werden. Foto: Wolfegg Information