Rennradfahrer fährt in Wolfegg in das Heck eines Seats

Ein 20-jähriger Rennradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag kurz nach 17 Uhr in der Tränkgasse leicht verletzt worden. Eine 55-jährige Seat-Fahrerin war in Richtung Dorfstraße unterwegs und musste verkehrsbedingt halten. Dabei befand sich das Heck ihres Fahrzeugs in der Mitte der Fahrbahn, heißt es im Bericht der Polizei. Der 20-Jährige bog unterdessen von der Dorfstraße in die Tränkgasse ab und kollidierte mit dem Heck des Seat. In der Folge stürzte der Rennradfahrer auf die Straße und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Es entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.