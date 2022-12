Rektorin Edeltraud Bühler der Grundschule Wolfegg in den Ruhestand verabschiedet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In feierlichem Rahmen wurde Frau Edeltraud Bühler am 12. Dezember in der Orangerie Wolfegg in den Ruhestand verabschiedet.

Der Grundschulchor eröffnete die Verabschiedung musikalisch. Nach einem Willkommensgruß des kommissarischen Schulleiters, Herrn Schatz, wurde Edeltraud Bühler von der Vertreterin des Staatliches Schulamtes, Frau Behr, in den Ruhestand versetzt. Sie würdigte Rektorin Bühler als hervorragende Schulleiterin, die sich durch hochengagiertes Wirken auszeichnete und erläuterte ihren Werdegang: Nach ihrem Studium unterrichtete Edeltraud Bühler an der Grundschule Unterschwarzach, an der Gemeinschaftsschule Bergatreute und an der Grundschule Reute (damals GHS), bevor sie sich im Sommer 2013 für die freiwerdende Rektorenstelle der GS Wolfegg bewarb.

Seit dem 1. August 2013 führte sie diese dann bis heute mit großem Engagement. Unter ihrer Führung wurde die Grundschule zweizügig und in pädagogischen Fragen stets weiterentwickelt. Sie war Ansprechpartnerin bei der Kooperation mit den Kindergärten oder bei Fragen zur Lese-Rechtschreibschwäche, war Vertrauensfrau der GEW und Mentorin bei vielen LehramtsanwärterInnen. Sie fand nebenberuflich immer wieder Zeit und Kraft für ihre wirkungsvolle und pädagogische Tätigkeit im Sinne Maria Montessoris.

Herzliche Grußworte sprach auch Herr Bürgermeister Müller, der lobte, wie sehr Rektorin Bühler die Schulentwicklung in Wolfegg prägte. Herr Eberhard, Schuldekan der evangelischen Kirche, Herr Thoma, als Vertreter der Eltern und Frau Küpfer-Hilgarth, als Vertreterin des Kollegiums, dankten Rektorin Bühler für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit von Anfang an.

Frau Bühler bedankte sich im Anschluss herzlich für die Beiträge und dankte allen, die bei diesem Fest mitgewirkt haben. Mit wunderbarer Musik und guter Bewirtung durch den Förderverein der GS Wolfegg gingen die Feierlichkeiten ins Gemütliche über. Der verabschiedeten Rektorin, Frau Edeltraud Bühler, wünscht die gesamte Schulgemeinschaft alles Gute für die Zukunft.