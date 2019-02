Rat vergibt Auftrag für Rathausneubau in Wolfegg

Das Wolfegger Rathaus ist baulich schon lange an seine Grenzen gekommen. Seit mehreren Jahren beschäftigt sich der Gemeinderat immer wieder mit dem Thema. Jetzt hat der Gemeinderat den Auftrag an ein Architektenbüro vergeben.

Umbau, Verkauf, Umzug in die alte Grundschule, alles wurde schon einmal favorisiert. Schlussendlich wurde mit der Überlassung eines Grundstücks am Hofgartenparkplatz durch das Fürstliche Haus eine adäquate Lösung gefunden. Nachdem die Grundstücksvoraussetzungen vorhanden sind, geht es jetzt in die konkreten Planungen.

Bereits im November hatte der Gemeinderat beschlossen, die Planungen für das neue Verwaltungsgebäude zügig voranzutreiben. Vier Architekturbüros wurden für die Abgabe eines Angebots aufgefordert. Drei der Angeschriebenen stellten sich im Gemeinderat vor. Auf das Vierten, dessen Vertreter es zeitlich nicht bis zum Ende des Tagesordnungspunktes ins Wolfegger Rathaus geschafft hatte, verzichteten die Räte. Wer es nicht schafft, zur Vorstellung zur kommen, der erscheine nicht verlässlich, den Rathausneubau zu übernehmen, war die einhellige Meinung im Gremium.

Jeweils 20 Minuten konnte sich jedes Büro präsentieren. Konkrete Pläne wurden nicht vorgestellt. Die Honorarsummen für die Architekturleistungen lagen zwischen rund 194 000 und 227 000 Euro. Alle Architekten schilderten ausführlich die Möglichkeiten ihrer Büros. Markus Morent von mlw-Architekten Ravensburg eröffnete die Vorstellungsrunde. Mlw hatte vor wenigen Jahren die Arbeiten am Kindergarten in Rötenbach begleitet. Man kenne sich in der Gemeinde aus und schätze die bisherige Zusammenarbeit auf Augenhöhe sehr, warb Morent für eine Auftragserteilung.

Vom Architekturbüro Gauer-Nachbaur mit Sitz in Isny und Friedrichshafen präsentierte der Geschäftsführer einen Querschnitt der von ihnen erstellten Bauten. Als unabhängiges und neutrales Architekturbüro sei man mit besonderem Einsatz bemüht, den Auftrag termingerecht und zuverlässig auszuführen. Frieder Wurm vom gleichnamigen Architekturbüro Ravensburg stellte ebenfalls sein Architekturbüro ausführlich vor. Wurm ist bereits seit Jahren mit den verschiedensten Aufgaben in der Gemeinde Wolfegg tätig und kennt sich bestens aus. Für das Projekt hatte das Büro auch die Voruntersuchungen durchgeführt.

Alle Architekten kommen infrage, schloss Bürgermeister Peter Müller die Vorstellungsrunde ab. Als Favorit im Gemeinderat kristallisierte sich relativ schnell das Büro Wurm heraus. Mehrheitlich vergab das Ratsgremium den Auftrag an das Architekturbüro Wurm. Franz Frick mahnte noch eindringlich den Planer, die besondere architektonische Situation in Wolfegg mit Schloss und repräsentativen Bauten zu beachten.