Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Auf der Landesstraße 323 zwischen dem Altdorfer Wald und Grund ist eine Radfahrerin am Dienstagmorgen gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Das teilt die Polizei mit. Die 61 Jahre alte Radlerin kam von der kurvenreichen abschüssigen Straße ab und durchfuhr eine Wiese, bevor sie vom Rad geworfen wurde. Die Frau, die keinen Helm trug, rutschte nach ihrer Landung über eine Eisfläche und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Unfallermittlungen haben die Bremsen am Pedelec nicht funktioniert.