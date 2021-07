Leichte Verletzungen hat ein Pedelec-Fahrer erlitten, der am Dienstag kurz vor 12 Uhr auf der Landesstraße zwischen Alttann und Wassers zu Fall kam.

Der 74-Jährige stürzte laut Polizei aufgrund gesundheitlicher Probleme und verletzte sich so, dass er zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden von 200 Euro.