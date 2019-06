Radfahrer muss Auto ausweichen

Um eine Kollision zu verhindern, soll am Sonntag gegen 21.30 Uhr ein 26-jähriger Fahrradfahrer, der die Verbindungsstraße zwischen Berg und Wassers befuhr, einem nicht näher bekannten weißen Kleinwagen nach links ausgewichen, hierbei auf den Grünstreifen geraten und über einen Baumstumpf gestürzt sein. Ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern, soll der Verkehrsteilnehmer in Richtung Berg davongefahren sein, teilt die Polizei weiter mit. Eine Zeugin entdeckte den Radfahrer und alarmierte den Rettungsdienst, der den Verletzten in ein Krankenhaus brachte. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Telefon 07522/9840, in Verbindung zu setzen.