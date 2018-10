Rötenbach bekommt einen Funkmasten

Der idyllisch im Tal der Wolfegger Ach gelegene Wolfegger Teilort Rötenbach hat viele Vorzüge, aber auch ein großes Funkloch. Während sich meist nur anderthalb Kilometer Luftlinie entfernt schon der österreichische oder Schweizer Anbieter einloggt, herrscht in Rötenbach selbst Funkstille. Mit dem Bau eines Funkmasten soll sich das in absehbarer Zeit ändern.

„Das schöne Rötenbach hat alles, nur keinen Mobilfunkempfang“, führte Bürgermeister Peter Müller in der Gemeinderatssitzung ins Thema ein. Die Handyabdeckung der Bevölkerung liege in Deutschland bei fast 90 Prozent, so Müller weiter.

Die Deutsche Funkturm GmbH möchte nun auf einem Grundstück rechts der Straße von Rötenbach nach Kißlegg eine Funkstation für das D1-Netz der Deutschen Telekom errichten. Voraussetzung ist ein Mietvertrag mit der Gemeinde Wolfegg, der das infrage kommende Grundstück gehört.

Bis zu 30 Meter hoch

Geplant ist der Bau eines frei stehenden Antennenträgers mit einer Höhe von bis zu 30 Metern. Wie hoch der Mast tatsächlich werden wird, steht momentan aber noch nicht fest. Grundsätzlich schließt die Deutsche Funkturm GmbH alle Mietverträge über eine Höhe von 30 Metern ab. Der Abschluss des Mietvertrages erfolgt auf einer Festlaufzeit von 15 Jahren. Nach Beendigung des Mietverhältnisses entstehen der Gemeinde für die Entfernung der Anlage keine Kosten. Die Deutsche Funkturm GmbH verpflichtet sich vertraglich, die Funkübertagungsstelle auf eigene Kosten abzubauen und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.

Bedenken hätten sich gelegt

Ohne große Diskussion und einstimmig billigte der Gemeinderat den Vertragsentwurf. Die Bedenken der Bürger in der Vergangenheit gegen Funkmasten hätten sich gelegt, war man sich im Gremium einig. Zufrieden äußerte sich Bruno Knab, dass durch den Vertrag über das gemeindeeigene Grundstück sonst oft auftretende Querelen mit anliegenden Grundstückseigentümern über Mieteinnahmen entfallen.

„Sie brauchen ihr Handy nicht auszuschalten, sie haben hier keinen Empfang“, begrüßte alljährlich immer das Bauerntheater Rötenbach vor jeder Vorstellung seine Gäste. Dieser erste Lacher wird in Zukunft dann entfallen.