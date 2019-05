Programm zu altem Handwerk im Bauernhausmuseum in Wolfegg

Das Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg bietet an den kommenden Feiertagen Veranstaltungen für Groß und Klein. Wie das Museum mitteilt, erwarten gleich drei Themenbereiche die Museumsbesucher am Pfingstmontag beim Handarbeits- und Schaftag, den die Verantwortlichen gleichzeitig mit dem deutschen Mühlentag verbinden.

Traditionelle Handarbeitskunst, alles rund ums Schaf sowie die historische Schachenmühle gleich neben dem Museum vermitteln alte Handwerkskunst sowie die Arbeit der Schäfer mit ihren Tieren. Dazu gibt es ein Kinderprogramm mit Mitmachaktionen für die kleinen Besucher. Besonders familienfreundlich sind die Eintrittspreise mit der Familienkarte.

Speziell an Kinder richten sich laut Veranstalter die Ferienprogramme. Beim Pfingstferienprogramm etwa können sie die Natur selbst greifen und begreifen sowie Tiere und Pflanzen kennenlernen: Beim Wild- und Waldtag am 13. Juni, beim „Knechte- und Mägdetag“ am 11. Juni.

Am 18. Juni stehen verschiedene Mitmachaktionen auf dem Programm, der „neue Erzählbus“ und die Sonderausstellung „Zwischen zwei Welten – Gastarbeiter auf dem Land“. Wie immer wird an allen Tagen des Ferienprogramms gebastelt, getüftelt und gebaut.

Die Aktionen sind ohne Voranmeldung und finden bei jeder Witterung statt, wie das Bauernhausmuseum mitteilte. Genaue Informationen dazu sind erhältlich unter www.bauernhaus-museum.de.