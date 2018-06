Polizei sucht Unfallzeugen

Die Polizei Vogtsicht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls auf der L 314. Dort war laut Bericht am Donnerstag gegen 14.15 Uhr ein 58-jähriger BMW-Fahrer von Roßberg in Richtung Mennisweiler unterwegs und wollte nach einem Bahnübergang zum Überholen eines vorausfahrenden Sattelzuges ansetzen. Beim Wiedereinscheren streifte er den Sattelzug an dessen vorderen linken Fahrzeugeck. Laut Aussage des Sattelzug-Fahrers hatte der BMW-Fahrer trotz Gegenverkehr überholt.Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 07529 / 971560 entgegen.