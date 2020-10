Polizei stoppt fahruntüchtige Männer

Drogeneinfluss haben Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg am Montag in den frühen Morgenstunden bei einer Kontrolle eines 29-jährigen Toyota-Fahrers in Wolfegg festgestellt. Die Polizisten ordneten laut Bericht eine Blutentnahme an, die im Krankenhaus durchgeführt wurde. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot sowie Punkte in Verkehrssünderregister.

Ebenfalls in Wolfegg stellten Polizisten am Sonntag gegen 20.45 Uhr bei einer Kontrolle eines VW-Fahrers Alkoholbeeinflussung fest. Ein Test ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Auf den 54-Jährigen kommen nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot sowie Punkte in der Verkehrssünderdatei zu.