Polizei erwischt betrunkenen Fahrer mit 1,1 Promille bei Wolfegg

Wohl zu viel Alkohol getrunken hat ein Autofahrer, den die Polizei am Montagabend auf der Landesstraße zwischen Röthenbach und Unterhalden kontrolliert hat. Ein Atemalkoholtest bei dem 52-jährigen Mann erbrachte einen Wert von mehr als 1,1 Promille, wie die Polizei mitteilt. Die Polizisten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt und nahmen ihn mit zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Sollte die Untersuchung dieser Blutproben den hohen Alkoholgehalt bestätigen, hat der 52-Jährige mit einer Strafanzeige zu rechnen. Seinen Führerschein gab er an Ort und Stelle ab.