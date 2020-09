Pill-Mayer-Stiftung verleiht Förderpreise für interkulturellen Dialog

Auch dieses Jahr vergibt die Pill-Mayer-Stiftung mit Sitz in Wolfegg zwei Förderpreise. Sie würdigt damit nach eigenen Angaben beispielhafte Kulturprojekte, die sich für den interkulturellen Dialog einsetzen. Mit „Vincentino“ und „Hawar.help“ hat sie sich für zwei in Berlin beheimatete Preisträger entschieden.

„Diese beiden Vereine setzen sich mit einem bemerkenswerten Engagement für den interkulturellen und interreligiösen Dialog ein und stehen für besondere Nachhaltigkeit“, sagen die Vertreter der Stiftung. Diese sei davon überzeugt, dass ideenreiche Kulturarbeit eine ausgezeichnete Brücke zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen sein kann. Verliehen werden die mit je 1000 Euro dotierten Preise Anfang Oktober anlässlich des europaweiten Tags der Stiftungen und der Interkulturellen Woche.

Vielfalt der jüdischen Welt kennenlernen

Der 2008 von der Journalistin Sandra Maischberger gegründete Verein „Vincentino“ initiiert kulturelle Bildungsprojekte an Berliner Schulen. In Musik- und Medienklassen finden junge Menschen unter dem Motto „Kultur stärkt Kinder in Berlin“ Zugang auf Augenhöhe mit Musikern, Künstlern und Medienprofis. „Vincentino“ wird für sein Medienbildungsprojekt „Andere Lebenswelten kennenlernen – Fokus junges jüdisches Leben in Berlin“ von der Pill-Mayer-Stiftung prämiert. Schüler zwischen 8 und 14 Jahren lernen in fächerübergreifenden Projekten modernes jüdisches Leben kennen. Die Heranwachsenden erkunden durch Begegnungen die Vielfalt der jungen jüdischen Welt in Berlin und beziehen ihre Eltern, Lehrer, Familie und Freunde ein, um verschiedene Meinungen und Haltungen herauszuarbeiten, wie es in der Pressemitteilung heißt. Sie lernen neben der jüdischen Religion auch Kultur, Leben und Politik kennen.

Der zweite Förderpreisträger ist der 2015 von der Journalistin und Filmemacherin Düzen Tekkal gegründete Menschenrechtsverein „Hawar.help“. Mit ihrem Team macht sie auf das Schicksal der Jesiden sowie andere verfolgte Minderheiten und Gruppierungen aufmerksam und setzt sich weltweit für eine multireligiöse Bildungsarbeit ein. Der Verein spreche Jugendliche, Erwachsene, Mädchen und Frauen durch eine breite Palette an Projekten an, schreibt die Stiftung in ihrer Mitteilung. So rege das Bildungsprojekt „School talks“ Schüler bundesweit dazu an, mit Herz und Verstand über entwicklungspolitische Zusammenhänge und Themen wie Rassismus, Diskriminierung und Fluchtursachen nachzudenken. Die „Scoring girls“-Projekte machen interkulturelle Begegnungen zwischen Mädchen mit und ohne Flucht- und Migrationsgeschichte in Berlin und Köln möglich und geben den Heranwachsenden durch Sport und Bildungsangebote die Chance, ihre eigenen Stärken und Interessen zu erkennen und auszubauen.

Reges Interesse an Ausschreibung

Auch die diesjährige Auslobung des Förderpreises erbrachte laut der der Pill-Mayer-Stiftung rege Rückmeldungen. Demnach reichte die Spanne der 27 Bewerbungen von Berlin bis Wien. Anträge kamen zudem aus Bremen, Bad Waldsee, Biberach, Bocholt, Braunschweig, Bruchsal, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Heilbronn, Ingelheim, Landshut, Leipzig, München, Remscheid, Stuttgart und Trier.