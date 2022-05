Auf ins Museum, heißt es an Pfingsten im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben. Das Bauernhaus-Museum bietet ein vielfältiges Programm an. Ferienprogramme gibt’s immer dienstags und donnerstags, Erlebnistage „auf ins museum“ und Führungen auf der Baustelle „Hof Beck“ sowie öffentliche Familienführungen zu den Dauer- und Sonderausstellungen. Außerdem kann mit dem neu errichteten Entdeckerpfad, dem Museumsführer, der Museumsapp und dem Kinderführer das Gelände selbständig erkundet werden. „Und – es gibt ein neues Schwein, Frida“, teilt das Kulturmarketing des Landkreises mit.

Immer dienstags und donnerstags veranstaltet das Bauernhaus-Museum ein großes und buntes Mitmach-Programm mit vielen Stationen für die ganze Familien. Das Ferienprogramm findet bei jedem Wetter statt. Ein kleiner Kostenbeitrag für Verbrauchsmaterial plus. Eintritt ist direkt vor Ort zu entrichten. Die Termine im Einzelnen:

Am Dienstag, 7. Juni, 11 bis 17 Uhr, ist „Wassertag“. Nassgebackene Wecken backen, Acker pflegen, Wäsche waschen, Floß bauen, Waldboden als Wasserfilter nutzen, Wassereimer-Parcours und Puppentheater (13 Uhr) all das wird am Wassertag geboten. Bitte voranmelden unter 07527 / 955 00. Das Mindestalter zehn Jahre.

Am Donnerstag, 9. Juni, 11 bis 17 Uhr, heißt es: „Es summt und brummt – Insektentag“. Um 12 und 14 Uhr gibt es Imkerführungen, um 13 Uhr Märchen erzählen, Führung über die Streuobstwiese (stündlich), Nisthilfe bauen und noch viel mehr.

Der Dienstag, 14. Juni, 11 bis 17 Uhr steht im Zeichen „Spielplatz Natur“. Es werden Wurfspiele aus Weiden geflochten, Strohpüppchen gebastelt und alte Kinderspiele in der Natur gespielt.

Zwei Erlebnistage sind ebenfalls Teil des Pfingstferienprogramm. Wissen und Techniken aus der Zeit, als die Großeltern selbst Kinder waren, sowie viel Neues über die vielfältige Allgäuer Landbevölkerung von heute lernen kleine und große Besucherinnen und Besucher an den Erlebnistagen kennen.

Um Tiere auf Hof & Flur dreht sich alles am Pfingstmontag, 6. Juni, von 10 bis 18 Uhr. Ebenso wie die Menschen prägen auch zahlreiche Nutz- und Wildtiere die oberschwäbische Kulturlandschaft. Am Samstag, 26. Juni, findet die Heuernte von 10 bis18 Uhr statt. Einen Höhepunkt im bäuerlichen Jahr stellte stets die Heuernte dar, wenn die ganze Familie mit anpacken musste.