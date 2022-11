Peter Müller als Bürgermeister von Wolfegg wiedergewählt

Peter Müller bleibt weitere acht Jahre Bürgermeister von Wolfegg. Bei der Wahl am Sonntag ist der 46-Jährige wiedergewählt worden. Müller geht damit in seine dritte Amtszeit in der 3911-Einwohner-Gemeinde.

Peter Müller war der einzige Kandidat und bekam 93 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag nach Auskunft der Gemeindeverwaltung bei 30,66 Prozent.

Peter Müller wurde im Jahr 2006 erstmals zum Bürgermeister von Wolfegg gewählt. 2014 bestätigten ihn die Wählerinnen und Wähler für weitere acht Jahre. Nun geht Müller in seine dritte Amtszeit.

3008 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger waren am Sonntag stimmberechtigt.