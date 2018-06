Peter Müller stellt sich in Wolfegg wieder zur Wahl

Die Amtszeit des Wolfegger Bürgermeisters Peter Müller endet zwar am 15. Februar 2015, doch stellt er sich auf jeden Fall wieder zur Wahl. „Ich bin jetzt seit siebeneinhalb Jahren in Wolfegg, und die Arbeit macht mir sehr viel Freude. Auch in den kommenden Jahren möchte ich mich gerne weiterhin mit allen Kräften für die Gemeinde einbringen“, erklärte Müller in der ersten Sitzung des neuen Gemeinderates.

Die Leitung der Sitzung zu diesem Tagesordnungspunkt übernahm der stellvertretende Bürgermeister Gerold Heinzelmann. Einstimmig legte der Gemeinderat die Regularien für die Bürgermeisterwahl fest. Wahltag ist der 30. November 2014. Termin für eine eventuelle Neuwahl der 14. Dezember 2014. Die Stellenausschreibung soll am 19. September als umfassende Anzeige im Staatsanzeiger erscheinen und in verkürzter Form in der Gesamtausgabe der Schwäbischen Zeitung, mit Hinweis auf den Staatsanzeiger und die Internetseite der Gemeinde.

Ende der Bewerbungsfrist ist der 3. November. Um 19 Uhr des gleichen Tages trifft sich der Gemeindewahlausschuss um über die Zulassung der eingegangenen Bewerbungen zu entscheiden. Tags darauf werden die zugelassenen Bewerbungen bekanntgegeben. Im Fall einer notwendig werdenden zweiten Wahl ist Stichtag der 3. Dezember. Über eine öffentliche Kandidatenvorstellung entscheidet der Gemeinderat. Gesetzlich vorgeschrieben ist die Leitung der Bürgermeisterwahl durch den Gemeindewahlausschuss. Einstimmig wählte der Gemeinderat in den Gemeindewahlausschuss Karl Wenzel, Alfons Peter und Günter Eisele. Als ihre Stellvertreter Ulrike Horn, Michael Miller und Werner Quandt. Vorsitzender des Ausschusses ist Gerold Heinzelmann in seiner Eigenschaft als stellvertretender Bürgermeister, Zur Schriftführerin wurde Hauptamtsleiterin Andrea Feuerstein bestimmt.