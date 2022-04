Ostereiersuche zwischen alten Bauernhäusern

In den Osterferien gibt es im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg ein buntes Programm für kleine und große Gäste. Das kündigt das Museum in einem Schreiben an.

Beim Erlebnistag „Erde“ am Ostermontag können Interessierte unter anderem Bodenproben untersuchen, sich selbst am Pflug versuchen und bei einer Führung mit dem Museumsmauser oder beim Ameisenmann viel Wissenswertes rund um das Leben auf und unter der Erde erfahren. Natürlich werden auch Ostereier gesucht und es kann die neue Sonderausstellung „kommen – schaffen – bleiben ‚Gastarbeiterinnen‘ und ‚Gastarbeiter‘ im ländlichen Oberschwaben“ besucht werden.

Die Ferienprogramm-Tage stehen auch ganz im Zeichen der Menschen und ihres Einflusses auf die Umwelt. Hier dürfen Kinder selbst mit anpacken und jeweils von 11 bis 16 Uhr ihre handwerklichen Talente entdecken: am Dienstag, 19. April, bei „Die Natur erwacht“ und am Donnerstag, 21. April, bei „Der Frühjahrsputz“. Am Samstag, 23. April, können um 14 Uhr alle interessierten Familien lernen, wie Wolle gesponnen wird.

Am 1. Mai findet im Bauernhaus-Museum in Wolfegg der Kräuter- und Blümlesmarkt statt. Es gibt Kräuter, Pflanzen, Blumen, Sträucher und Stauden für den heimischen Frühlingsgarten, die teilweise nur noch sehr selten zu finden sind, schreibt das Museum in seiner Mitteilung weiter. Zudem gibt es zahlreiche weitere Aktionen auf dem Museumsgelände: kulinarische Kräuterspezialitäten, Kurzvorträge über die Kräuterkunde der Hildegard von Bingen, der Bienenkorbmacher und verschiedene Handwerker zeigen ihre Gewerke. Das Begleitprogramm lädt die Musemsbesucher zum Mitmachen ein: bei Kräuter-Führungen mit Herbarium basteln, Kräuterlimonade herstellen, Gartenzaun-Gesprächen, Pflanzenschilder aus Haselstecken, Kartoffelacker pflegen, Blütensalz mischen, Henna-Malerei und Märchen erzählen. Es gilt ein Sondereintrittspreis von zwei Euro, der zum Besuch des Markts als auch des gesamten Museums berechtigt, Kinder sind frei. Die Aktionen sind ohne Anmeldung und finden bei jeder Witterung statt.