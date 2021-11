Optimistischer Blick in die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 18. November kamen die Mitglieder des Freundeskreises Wolfegger Konzerte zur Vereinsversammlung im Wolfegger Schloss zusammen.

Präsidentin Viviana Fürstin zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee warf einen Blick auf die besonderen Herausforderungen des Festivals insbesondere seit dem Frühjahr 2020 mit den erheblichen Corona-Einschränkungen. Sie richtete ein herzliches Dankeschön an die treuen Sponsoren, die vielen Helfer, Kooperationspartner und natürlich an die Mitglieder des Freundeskreises, die alle auch in Corona-Zeiten tatkräftig zur Seite standen.

Außerordentlich erfreut zeigte sie sich darüber, dass die Internationalen Wolfegger Konzerte weiterhin auf Maestro Manfred Honeck zählen dürfen. Trotz seines weltweiten musikalischen Engagements bleibt er auch in Zukunft Künstlerischer Leiter des Wolfegger Juni-Festivals.

In ihrem Rückblick auf die vergangenen vier Jahre stellten der Geschäftsführer des Freundeskreises Dr. Bernd Mayer und der Schatzmeister Prof. Harald Pfab die solide finanzielle Situation des Vereins heraus – trotz erheblicher coronabedingter Einschränkungen. Dank der Mitgliedsbeiträge sowie der Unterstützung durch Sponsoren, des Fürstlichen Hauses und der Gemeinde Wolfegg sieht man im Vorstand mit großer Zuversicht in die Zukunft. Oberstes Ziel werde wie bisher das musikalische und künstlerische Top-Niveau der renommierten Musikreihe sein.

Derzeit erarbeiten die Verantwortlichen das Programm für die 32. Internationalen Wolfegger Konzerte, die vom 24. bis 26. Juni 2022 stattfinden werden.

Bei der Vorstandswahl wurde Fürstin Viviana erneut als Präsidentin des Freundeskreises bestätigt. Ihr zur Seite steht wie bisher als Vizepräsident Lothar Schacke. Ebenfalls zum Vorstand gehören Geschäftsführer Dr. Bernd Mayer, Schatzmeister Prof. Harald Pfab und als Beisitzer Leonardo Graf zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee. Als Medien- und Marketingbeauftragte fungiert weiterhin Dr. Irene Pill.

Den musikalischen Höhepunkt des Abends bildete unter der Leitung von Tobias Zinser das virtuose Spiel des Blechbläserquintetts der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu und des jungen Pianisten Phong Nguyen. Wie es sich für einen Verein gehört, dem die Förderung junger Musiker seit jeher ein besonderes Anliegen ist, spendete das Auditorium langanhaltenden Beifall für den glanzvollen Schlusspunkt dieser Mitgliederversammlung.