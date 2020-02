Opel rutscht gegen Citroen

In der scharfen Kurve an der Einmündung der Landesstraße 324 in die Landesstraße 317 ist am Mittwochmittag ist ein Opel gegen einen Citroen gerutscht. Es entstand Sachschaden, so die Polizei.

Gegen 12.20 Uhr fuhr die Unfallverursacherin mit ihrem Opel auf der L 317 von Wolfegg in Richtung Wassers. In der abfallenden, scharfen Rechtskurve an der Abzweigung der L 324 kam die 47-Jährige wegen eines Fahrfehlers auf der rutschigen Fahrbahn nach links und streifte den entgegenkommenden Citroen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 11 000 Euro. Verletzt wurde niemand.