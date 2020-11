Ohne Führerschein mit Traktor bei Wolfegg unterwegs

Erhebliche Mängel an Ladung und Anhänger haben Beamte der Verkehrspolizei am Montag bei der Kontrolle eines landwirtschaftlichen Gespanns auf der Landesstraße 314 Höhe Roßberg festgestellt.

Der 21-jährige Fahrer des Gespanns war mit einem Bauteil von Berkheim auf dem Weg an die Schweizer Grenze, so der Polizeibericht. Da das Bauteil nicht richtig gesichert und am Anhänger eine Luftdruckfeder undicht war, untersagten die Polizisten dem jungen Mann die Weiterfahrt.

Bei der Durchsicht seiner Papiere kam zutage, dass der 21-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Gespann besitzt.

Den Halter des landwirtschaftlichen Gespanns erwarten mehrere Anzeigen, unter anderem, weil sowohl der Traktor als auch der Anhänger nur für landwirtschaftliche Zwecke zugelassen sind.