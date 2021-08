Ohne Führerschein aber mit Drogen

Wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteln und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt der Verkehrsdienst Kißlegg gegen einen 43 Jahre alten Autofahrer.

Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann laut Pressemitteilung in der Nacht zum Dienstag in der Alttanner Straße in Wolfegg. Schnell stellte sich heraus, dass der 43-Jährige keinen Führerschein besitzt. Da sich außerdem Anhaltspunkte für den Drogenkonsum ergaben, wurde ihm in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, hat er mit einem Bußgeld, einem Fahrverbot und Strafpunkten in Flensburg zu rechnen. Außerdem kommt eine Strafanzeige auf ihn zu.