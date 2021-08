Nicolas Kiefer zu Gast beim Tennisclub Wolfegg

Die ehemalige Nummer 4 der ATP-Weltrangliste und Daviscup-Tennisspieler, Nicolas Kiefer, ist am Sonntag, 4. September, ab 14 Uhr zu Gast auf der Tennisanlage in Wolfegg, teilt der Verein mit.

Zum Auftakt wird ein Fitnesstrainer vom Gesundheitszentrum Radius Ravensburg das professionelle WarmUp übernehmen. Neben zwei Trainingseinheiten a 45 Minuten gibt es auch Zeit für Interviews, Fragen, Fotos und Autogramme mit Nicolas Kiefer (genannt „Kiwi“). Ein weiteres Highlight des Tages soll das Doppel-Match der Herren 40 des TC Wolfegg (Verbandstaffel) mit Kiwi (gespielt werden 3 x Match-Tie-Breack) werden.

Den Nachmittag lassen die Sportler bei einem Sundowner und Musik von DJ Haggi in den Abend hinein ausklingen

Im Jahr 2016 erhielt der Tennisclub Wolfegg die Kündigung der Pachtverträge für die bestehende Anlage. Der Tennisclub Wolfegg begann daraufhin sofort mit der Planung für die Zukunft. Mit dem Sportgelände „Am Eisweiher“ wurde auch bald eine neuer Standort gefunden. Mit einer Mehrheit von 94 Prozent erhielt der Vorstand im Juni 2017 das Mandat der Mitglieder für einen Neubau. Für einen relativ kleinen Verein ein Mammut-Aufgabe, welche aus heutiger Sicht in 2018/2019 durch die hohe Einsatzkraft der Mitglieder mit Bravour gelöst und umgesetzt wurde. So der Verein in der Mitteilung weiter.

Seit mehreren Jahren bereitet sich der Vorstand des TC Wolfegg, Peter Rummel mit Familie und Freunden im Robinson Tenniscamp von Nicolos Kiefer auf die Saison vor. So war Rummel auch über Nicolas Kiefer auf die Aktion #CoachKiwi aufmerksam gemacht worden.

Bewerben konnte man sich hierfür über Facebook, wo der TCW dann das Event gewonnen hat und sich schon riesig darüber freut, einen Ex Profi für den kleinen Verein gewonnen zu haben.