Neustart fürs Bauernhausmuseum in Wolfegg

Das Bauernhausmuseum in Wolfegg ist eines der sieben ländlichen Freilichtmuseen in Baden-Württemberg. Es war früher rein ehrenamtlich betrieben und hat sich im Lauf der Zeit zu einem professionellen Museum entwickelt, das seit 2003 in Trägerschaft des Landkreises ist. Inzwischen hat das Museum rund 15 Vollzeitstellen und zahlreiche ehrenamtliche Helfer. Pro Jahr kommen rund 80000 Besucher.