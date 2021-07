Neues Inklusionsprojekt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem langen Lockdown ist es wichtig, dass sich wieder viele Begegnungen und Beziehungen zwischen unterschiedlichen Personengruppen entwickeln. Das gespendete SeKi-Inklusionsprojekt hat als zentralen Inhalt, Kinder und SeniorInnen generationsübergreifend zusammenzubringen.

„Als Pflegedienst wollen wir unsere Kunden in einem familiären, selbstbestimmten Wohnumfeld unterstützen um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Dabei leistet das SeKi-Projekt, neben anderen von uns initiierten Maßnahmen, einen wertvollen Beitrag. In Rötenbach betreuen wir die SeniorInnen der Seniorenwohngemeinschaft im ehemaligen Pflegeheim Paladino, die sich durch eine selbstbestimmte Lebensform mit umfassender 24-Stunden Betreuung auszeichnet.“, so Herr Müller.

Die räumliche Nähe zum Kiga St. Maria bietet ideale Voraussetzungen für regelmäßige Begegnungen. Somit haben die Senioren die Möglichkeit, ihre persönliche Lebenserfahrung und das umfassende Wissen über die Natur im direkten Kontakt und Austausch mit den Kindern weiterzugeben und selbst neue Dinge dazuzulernen, sowie wertvolle Erfahrungen mit den Kindern zu sammeln. Der Kindergarten liegt am Rand des Dorfs Rötenbach, umgeben von Wald und Wiesen, die zum Rausgehen einladen. In ihm werden in zwei Gruppen Kinder ab zwei Jahren betreut.

„Der gespendete Baum mit seinen spielerischen, wissensvermittelnden, handwerklichen und kreativen Eigenschaften passt perfekt zu uns! Wir werden ihn voraussichtlich im Herbst im Rahmen eines Projekts einführen und wollen ihn zur Präsentation verschiedener Aktionen und Informationen im Eingangsbereich einsetzen. Wir danken dem Pflegedienst Vergissmeinnicht herzlich für diese Spende. Sobald es wieder möglich ist, werden wir die Seniorenwohngemeinschaft wieder zu verschiedenen Anlässen besuchen, denn die Begegnungen zwischen Jung und Alt sind für beide Seiten sehr bereichernd“, sagt Frau Wirth vom St. Maria Kindergarten.

Das Aulendorfer Unternehmen SeKi (SeKi steht für Senioren und Kinder miteinander) hat sich auf inklusive Lern- und Fördermaterialien spezialisiert. Der Inklusionsbaum mit all seinen selbst gestaltbaren Materialien wird nachhaltig und regional hergestellt. Er ist das zentrale Element, von dem sich ca. 100 unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten erschließen. Durch die Vielseitigkeit der Materialien und Inhalte können Menschen mit unterschiedlichsten Kompetenzen gleichermaßen teilhaben, denn „Jeder Mensch ist anders und anders sein ist normal.“, so das Statement von SeKi.