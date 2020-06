Neuer Museumsführer für Kinder

Unter dem Motto „Entdeckungsreise durchs Museum“ bietet das seit 19. Mai wieder geöffnete Bauernhausmuseum in Wolfegg einen neuen Museumsführer speziell für Kinder und Familien an. Das teilt die Einrichtung in einer Pressemeldung mit. Er bestehe aus zwei Teilen: Im Kindermuseumsführer werden die verschiedenen Häuser und das alltägliche Leben ihrer Bewohner dargestellt, das dazugehörige Mitmachheft soll zum Rätseln, Entdecken und Erleben animieren.

Den einzelnen Gebäuden seien im Kindermuseumsführer verschiedene Themen zugeordnet. So wird anhand des ältesten Gebäudes des Museums, der Zehntscheuer, der Begriff der Translozierung erläutert, also das Umsetzen eines ganzen Gebäudes an einen neuen Standort. Im Schopf Flunau dreht sich alles um die Herstellung des Allgäuer Käses und um die Milchwirtschaft. Ergänzend dazu gibt es weitere kleinere Themen, die in Zusammenhang mit dem jeweiligen Gebäude stehen.

An manchen Stellen seien auch die Geschichten ehemaliger Bewohner eingeflossen, so von Familie Reisch mit ihren zahlreichen Kindern, Florin Derungs Erlebnisse als Schwabenkind oder von Josef Stafiniak aus der Ukraine, der in den Kriegsjahren auf dem Hof Häusing gelebt und gearbeitet habe. Das Mitmachheft soll die Kinder animieren, sich genau umzuschauen, dabei Dinge zu entdecken und nochmals durchzulesen, um dann die Rätsel lösen zu können.

Familien sollen mit dem Kindermuseumsführer die Möglichkeit erhalten, das Museumsgelände selbstständig zu entdecken.