Nachtwächterführung in Wolfegg

„Hört ihr Leut‘ und lasst euch sagen“, so tönt es wieder, wenn Nachtwächter Franz Frick am Freitag, 13. Januar, ab 18 Uhr unterwegs ist und sich über viele interessierte Zuhörer freut. Dabei lässt er in besonderer Atmosphäre rund um das Wolfegger Schloss die Vergangenheit lebendig werden und erzählt historische Anekdoten aus der Geschichte Wolfeggs. Die Teilnahmegebühr von vier Euro wird direkt vor Ort bezahlt. Treffpunkt ist vor der Sparkasse in Wolfegg. Weitere Auskünfte gibt es bei der Wolfegg-Information telefonisch unter 07527/960151.