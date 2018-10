Nach Unfall mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag sind insgesamt drei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt war eine 18-jährige Fahrerin gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 314 von Mennisweiler in Fahrtrichtung Roßberg unterwegs. In einer Rechtskurve geriet das Auto auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kam dann auf die Gegenspur. Dort kollidierte der Pkw mit einem entgegenkommenden Auto. Dieses Auto war mit zwei Personen besetzt, welche leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht wurden. Die 18-jährige Unfallverursacherin wurde ebenfalls nur leicht verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 33 000 Euro.