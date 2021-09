Nach 42 Jahren gibt Kassier Amt ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Coronabedingt konnte die Jahreshauptversammlung des Männerchors Alttann für 2020 erst im Sommer abgehalten werden. Vorsitzender Karl Motz durfte fast die komplette Sängerschar begrüßen. Seinem Bericht und auch dem von Schriftführer Kurt Nussbaumer war zu entnehmen, dass es kaum Aktivitäten im abgelaufenen Vereinsjahr gab. Auftritte waren untersagt und werden auch in nächster Zukunft nicht stattfinden. So waren nur wenige interne Treffen im Spätsommer möglich.

Die Sangeskollegen konnten sich hier zumindest verbal ohne Singen austauschen. Der erneute Lockdown unterband auch diese Zusammenkünfte, erst nun im Juli, nach neun Monaten Pause war wieder persönlicher Kontakt im Chor möglich.

Kassier Alfred Jäger musste ein Schrumpfen der Kasse vermelden. Auf der Einnahmenseite stand im Wesentlichen nur der Corona-Zuschuss durch den OCV. Josef Matheis lobte die gute Arbeit des gesamten Vorstandes und schlug der Versammlung dessen Entlastung vor, die einstimmig erfolgte.

Auch die Wahlen wurden von Josef Matheis geleitet. Turnusgemäß standen der Vorsitzende und der Kassier zur Wahl. Karl Motz, schon 42 Jahre in der Verantwortung, wurde für zwei weitere Jahre einstimmig bestätigt. Kassier Alfred Jäger dagegen stellte sich nicht mehr zur Wahl. Als neuer Kassier wurde Dieter Hoh einstimmig gewählt.

Der Vorsitzende ergriff wieder das Wort, um sich bei Alfred Jäger zu bedanken. 1979 zum Kassier gewählt hat er nun 42 Jahre dieses verantwortungsvolle Amt ausgeübt. In dieser Zeit hat er tausende Buchungen vorgenommen, viel Bargeld bewegt und die Konzertabrechnungen gemacht. Bei allen Kassenprüfungen wurde ihm eine sehr gute Kassenführung bescheinigt. Neben seiner Kasse war er aber auch an der Organisation für Ausfahrten, Konzerte und dergleichen stark eingebunden. Karl Motz überreichte ihm zum Dank einen Gutschein für eine kulturelle Veranstaltung.

Im abgelaufenen Vereinsjahr musste der Chor Abschied nehmen von Hubert Riedesser, der 42 Jahre eine tragende Stimme im 1. Tenor war. Auch unser Ehrenmitglied Kurt Mayer, 56 Jahre Sänger und viele Jahre Kassier, verstarb letztes Jahr.

Chorleiter Peter Schad ist zuversichtlich, dass wir wieder viel Freude am Singen haben, so es denn wieder erlaubt wird. Er freue sich, dass bei den Zusammenkünften so viele Sänger teilnahmen, und dass solche weiterhin alle 4 Wochen wünschenswert seien.